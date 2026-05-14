Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a çıktı

India Today'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a çıktığını ve 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

En çok can kaybının 21 kişinin hayatını kaybettiği Prayagraj kentinde görüldüğünü belirten yetkililer, Bhadohi'de 14 ve Fatehpur'da ise 11 kişinin öldüğünü kaydetti.

Yetkililer ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleri ile ağaçların devrildiğini ve çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğünü ifade etti.