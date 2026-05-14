Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26 oldu

Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkati çekti.

Bu belirsizlikler nedeni ile enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Başkan Karahan, bu paralelde 2026 yılı ara hedefinin de yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltildiğini açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 ve 2028 yılları için, sırasıyla yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9 seviyesine yükselttik. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 26 olacağını tahmin ediyoruz. 2027 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15, 2028 yılında yüzde 9 olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

