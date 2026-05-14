Altının gramı 6 bin 849 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 846 liradan tamamladı.

Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 849 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 207 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 740 liradan satılıyor.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 690 dolardan işlem görüyor.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı tahminlerini güçlendirdi. Bu durum altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırlıyor.

Öte yandan gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini kaydetti.