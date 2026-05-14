Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.05.2026 09:45

Altının gramı 6 bin 849 liradan işlem görüyor

Gram altın güne yatay başlamasının ardından 6 bin 849 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 207 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 740 liradan satılıyor

Altının gramı 6 bin 849 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 846 liradan tamamladı.

Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 849 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 207 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 740 liradan satılıyor.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 690 dolardan işlem görüyor.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı tahminlerini güçlendirdi. Bu durum altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırlıyor.

Öte yandan gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu Belçikalı şirket temsilcileriyle paylaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Osmaniye'de dolandırıcılara yönelik soruşturma: 20 gözaltı kararı
09:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da resmi törenle karşılandı
09:50
Brent petrolün varili 105,83 dolardan işlem görüyor
09:49
Bakan Yumaklı: Tarımda tam bağımsız bir Türkiye'yi güçlendirmek, en büyük sorumluluğumuzdur
09:28
21 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı
09:32
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 gözaltı kararı
Gazze’de yerinden edilen öğrenciler, ödevlerini mum ışığında yapıyor
Gazze’de yerinden edilen öğrenciler, ödevlerini mum ışığında yapıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ