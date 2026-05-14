AA 14.05.2026 09:53

Osmaniye'de dolandırıcılara yönelik soruşturma: 20 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, yaklaşık 350 milyon haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının güçlü işbirliği ve etkin koordinasyonu sayesinde, vatandaşların mal varlığına kasteden suç örgütlerine karşı mücadelenin sahada somut ve etkili sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda vatandaşı mağdur eden 20 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla geniş çaplı suç ağına müdahale edildiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı hedef alan ve yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar, devletimizin suçla mücadeledeki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

