İstanbul'daki hallerde bayram öncesi denetimler artırıldı

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yapılan denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mutfak alışverişlerini güven ve huzur içerisinde yapabilmelerini sağlamak, piyasada arz-talep dengesini korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 12 ekip ve 30 uzman personelle eş zamanlı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Piyasa denetimlerine devam ettiklerini belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye'nin en büyük sebze meyve hali Bayrampaşa sebze meyve halinde arkadaşlarımızla birlikte denetim gerçekleştiriyoruz. Halimiz yaklaşık günlük 20-25 bin esnafın ziyaret ettiği bir yer. Buraya günlük dışarıdan tonajlı araçlar ürün, sebze ve meyve getiriyor. Buradan İstanbullulara, perakendecilerimize, pazarcılarımıza ve esnafımıza yaklaşık 6 bin araba ürün çıkarır. Burada görev yapan arkadaşlarımızın günlük yaklaşık 2-3 bin araç-giriş çıkışıyla birlikte yaklaşık 10 bin civarında da araç girişi-çıkışı olmaktadır. Halimizde yıllık yaklaşık 3 milyon ton sebze-meyve ticareti gerçekleşiyor. Bunun da parasal karşılığı 90 milyar lira civarında. Üreticiden buraya gelen ürünler ve buradan piyasaya dağılan ürünlerin kanunumuza, mevzuatımıza uygun olup olmadığı noktasında kontroller gerçekleştiriyoruz."

"Son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol ediyoruz"

Menteşe, denetimlerde ürünlerin künye bilgileri, fiyat ve belge denetimi, komisyon sınırı ve toptan satış miktarlarının kontrol edildiğini belirterek, "Buradaki esnafımızın üçte ikisi komisyoncu arkadaşlarımızdan, üçte biri tüccar arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Burada künye bilgilerini kontrol ediyoruz. Ürünlerin üzerinde künye olup olmadığına birlikte baktık. Ürünün nereden geldiğine, kaça geldiğine ve gittiği yere kaç paraya gittiğine bakıyoruz. Üreticiden buraya gelişi ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol ediyoruz. Bu noktada idari işlemler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.