İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını havaya uçurdu

Deyr Mimas beldesinden yapılan açıklamada, beldede kiliseye ait bir vakıf binası ile su kuyusunun patlayıcılarla havaya uçurulduğu doğrulandı.

İsrail saldırısının yalnızca fiziksel bir hasardan ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda belde halkının hayatının ayrılmaz bir parçası ile insanların güvenlik duyguları ve günlük yaşamlarının da hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun 2 gün önce Deyr Mimas'taki Ortodoks vakıf binası ve güneş enerjisiyle çalışan tüm beldeye içme suyu sağlayan tesise gece saatlerinde patlayıcı yerleştirdiği havaya uçurduğu aktarıldı.

Vakıf binasının İsrail saldırısından önceki ve sonraki halinin fotoğrafı sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Deyr Mimas Ortodoks Kilisesi de Facebook hesabından vakıf binasının harabeye dönen fotoğrafını birlik mesajı ile paylaştı.

Lübnan'ın güneydoğusunda İsrail ordusunun şiddetli kara saldırıları düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerin yakınında bulunan Deyr Mimas beldesinde çoğunlukla Hristiyanlar yaşıyordu.

İsrail ordusunun beldeyi hedef alan saldırıları nedeniyle buradan çok sayıda kişi yerinden edildi.