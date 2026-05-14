Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2026 11:26

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını havaya uçurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Deyr Mimas beldesinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını ve tüm beldeye içme suyu sağlayan su kuyusunu patlayıcılarla yerle bir etti.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını havaya uçurdu

Deyr Mimas beldesinden yapılan açıklamada, beldede kiliseye ait bir vakıf binası ile su kuyusunun patlayıcılarla havaya uçurulduğu doğrulandı.

İsrail saldırısının yalnızca fiziksel bir hasardan ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda belde halkının hayatının ayrılmaz bir parçası ile insanların güvenlik duyguları ve günlük yaşamlarının da hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun 2 gün önce Deyr Mimas'taki Ortodoks vakıf binası ve güneş enerjisiyle çalışan tüm beldeye içme suyu sağlayan tesise gece saatlerinde patlayıcı yerleştirdiği havaya uçurduğu aktarıldı.

Vakıf binasının İsrail saldırısından önceki ve sonraki halinin fotoğrafı sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Deyr Mimas Ortodoks Kilisesi de Facebook hesabından vakıf binasının harabeye dönen fotoğrafını birlik mesajı ile paylaştı.

Lübnan'ın güneydoğusunda İsrail ordusunun şiddetli kara saldırıları düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerin yakınında bulunan Deyr Mimas beldesinde çoğunlukla Hristiyanlar yaşıyordu.

İsrail ordusunun beldeyi hedef alan saldırıları nedeniyle buradan çok sayıda kişi yerinden edildi.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri çözümü olamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
MSB: TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek
11:46
Bakan Yumaklı: TMO ofisimiz hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır
10:46
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
11:36
İletişim Başkanı Duran'dan işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
11:27
Halfeti ziyaretçi sayısında 1 milyonu geçmeyi hedefliyor
11:14
AFAD: Sel ve su baskınları yaşanan illerde zarar tespit çalışmaları başlatıldı
Halfeti, ziyaretçi sayısında 1 milyonu geçmeyi hedefliyor
Halfeti, ziyaretçi sayısında 1 milyonu geçmeyi hedefliyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ