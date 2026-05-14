Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.05.2026 08:54

Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince aylar süren titiz teknik takip ve "gizli soruşturmacı" yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı "darbe indirildiğini" belirtti.

"Gizli soruşturmacıların" sahadaki titiz çalışmaları neticesinde, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğini, gençleri uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı operasyon başlatıldığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve işbirliği anlayışıyla sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Akın Gürlek Diyarbakır Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Başkentte "değnekçilik" yapan 32 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Osmaniye'de dolandırıcılara yönelik soruşturma: 20 gözaltı kararı
09:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da resmi törenle karşılandı
09:50
Brent petrolün varili 105,83 dolardan işlem görüyor
09:49
Bakan Yumaklı: Tarımda tam bağımsız bir Türkiye'yi güçlendirmek, en büyük sorumluluğumuzdur
09:45
Altının gramı 6 bin 849 liradan işlem görüyor
09:28
21 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gazze’de yerinden edilen öğrenciler, ödevlerini mum ışığında yapıyor
Gazze’de yerinden edilen öğrenciler, ödevlerini mum ışığında yapıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ