Şanlıurfa’da kaybolan çocuk 11 saat sonra evin damında ölü bulundu

Şanlıurfa Ceylanpınar'daki evinin önünde oynayan Miraç İdikurt bir süre sonra gözden kayboldu. 5 yaşındaki çocuğu bulamayan aile durumu 112'ye haber verdi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bir iz aradı. 11 saat süren çalışmaların ardından Miraç, evlerinin damında hareketsiz halde bulundu.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

