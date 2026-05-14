Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.05.2026 07:04

Şanlıurfa’da kaybolan çocuk 11 saat sonra evin damında ölü bulundu

Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da kaybolan çocuk 11 saat sonra evin damında ölü bulundu

Şanlıurfa Ceylanpınar'daki evinin önünde oynayan Miraç İdikurt bir süre sonra gözden kayboldu. 5 yaşındaki çocuğu bulamayan aile durumu 112'ye haber verdi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bir iz aradı. 11 saat süren çalışmaların ardından Miraç, evlerinin damında hareketsiz halde bulundu.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.
 

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
AFAD'dan Samsun'da selden etkilenenler için 50 milyon lira ödenek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
Başkentte "değnekçilik" yapan 32 şüpheli yakalandı
07:50
Bilim insanlarından 2026 FIFA Dünya Kupası uyarısı
07:37
Galata Kulesi'nde kültürel miras için farkındalık gösterisi
06:47
Hürmüz krizi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla karadan ürün taşıyor
06:31
AFAD'dan Samsun'da selden etkilenenler için 50 milyon lira ödenek
06:42
Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin Küba’ya saldırısı halinde "insani felaket" uyarısında bulundu
Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın
Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ