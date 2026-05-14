İHA 14.05.2026 03:38

'Dur' ihtarına uymadı 550 bin TL ceza yedi

Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından yakalanan sürücüye 550 bin lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye görevindeki İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "Dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki bir araca çarptı. Kaza sonrası  sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede sürücüye; "Dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, "alkometreyi üflemeyi reddetmekten" 150 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

