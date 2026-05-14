Gündem
AA 14.05.2026 09:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı Türk ve Kazakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçerek Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı. Erdoğan, burada makam aracından inerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı.

İki Cumhurbaşkanının törenin yapılacağı salona geçmesinin ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Erdoğan ve Tokayev baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek.

Erdoğan ve Tokayev ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

