Gündem
AA 14.05.2026 13:38

AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli bir bakanın, beraberindekilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Türkiye, İsrailli bakanın beraberindekilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Netanyahu hükümetinin üyelerinin insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur."

Dünyanın en büyük yaban hayatı geçidinde çalışmalar sürüyor
