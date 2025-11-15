Açık 10.9ºC Ankara
TRT Haber 15.11.2025 13:59

Mühimmat talebi giderek artıyor: Dünya Türkiye’nin kapısını çalacak

Yakın geçmişe kadar yüzüne pek de bakılmayan topçu mühimmatları ve havanlar harp sahasında yeniden çok önemli bir hale geldi. Ankara da bu alanda kısa sürede değerli atılımlar yaptı. Ancak bu zorlu döneme çok düşük stok ve kaybolan üretim becerisiyle yakalanan ülkeler için belki de tek çıkış noktası Türkiye’nin kapısını çalmak.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan

Ukrayna-Rusya savaşı, İran ile İsrail arasında yaşananlar, Afrika’daki gelişmeler ve daha fazlası… Son dönemlerde dünyanın dört bir yanından gelen çatışma haberleri doğal olarak ülkelerin farklı senaryolara da hazır olması gerektiğini yeniden hatırlattı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında ağır topçu mühimmatlarının, havanların ve bomba atarların yoğun kullanımı bu alandaki ihtiyacı gözler önüne serdi.

ESSAV tam da böyle bir ortamda kurulan bir Türk savunma sanayii firması. Elbette en temel öncelikleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu alandaki ihtiyacını karşılayabilmek. Gelecek dönemlerdeki hedefleriyse dünyanın dört bir yanına son teknoloji Türk mühimmatları ihraç etmek.

“Yüzüne pek de bakılmayan ürünler altın değerinde oldu”

ESSAV Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Seçkin önce ilginç ve dikkate değer bir tespitle başlıyor anlatmaya… Yakın zaman öncesine kadar çoğunlukla depoda duran, kimsenin yüzüne bakmadığı ve modern harp sahasında pek de ihtiyaç duyulmayacağı düşünülen roket ve topçu mühimmatlarının günümüzde yeniden son derece kritik bir hale geldiğini söylüyor.

Arap Yarımadası, Avrupa ve Afrika’daki karışıklıklar nedeniyle bölge ülkelerinin çok yoğun bir şekilde yeniden bu mühimmatlara yöneldiğini belirtiyor Seçkin.

Herkesin bir şekilde tedarik etmek istediği bu ürünler için elbette Türkiye’nin de belli bir ihtiyacı var.

ESSAV’ın öncelikle TSK için üretim yapacağını, sonraki, dönemlerdeyse ihracata başlayabileceğini vurguluyor Seçkin ve “Kimsenin yüzüne pek de bakmadığı ürünler altın değerinde oldu. Şimdi paranız olsa dahi bu mühimmatları hemen alamıyorsunuz. Üreticiler iki, üç yıl sonrasına tarih veriyor. Para bol ama mühimmat yok. Böyle bir dönemdeyiz.” diyor.

“Çok önemli ihracat haberlerine imza atmak istiyoruz”

ESSAV olarak gerekli tüm izinleri aldıklarını ve kısa süre sonra nihai üretim iznini de almayı beklediklerini ifade ediyor Seçkin. Daha sonra hem iç piyasaya hızlı bir üretim yapmayı hem de yurt dışına açılmayı planlıyorlar.

Arap Yarımadası, Afrika ve Avrupa’dan üretim için çok fazla talep aldıklarını da sözlerine ekliyor Seçkin ve “Nihai üretim izninin ardından talebin çok daha artmasını bekliyoruz. ESSAV olarak yakın gelecekte müjdeler verebileceğimize yürekten inanıyoruz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Kamera
