Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye bize destek oldu

Afrika’da bugüne kadar düzenlenen en büyük savunma sanayii fuarı BAMEX 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Türk savunma sanayii firmaları, Mali başta olmak üzere Afrika’nın dört bir yanından gelen üst düzey heyetlerle bir araya geliyor.

Gerek Afrika gerek Mali için Türkiye ile en öncelikli konulardan biri savunma ve güvenlik. Ancak yakın gelecekte çok daha farklı başlıkların da yoğun bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Mali’deki karışıklık haberleri Batı’nın dezenformasyonu

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, TRT Haber’e özel yaptığı açıklamada ilk olarak son dönemlerde ‘Mali’de hükümet zorda, başkent düşebilir’ haberleri için parantez açıyor. Bakan’a göre bu haberlerin hepsi Batılı ülkelerin dezenformasyonu.

Bakan Diop bu noktada önemli bir parantez açıyor. Batılı ülkelerin Mali’yi karışma gerekçesinin ‘eski günlere özlem’ olduğunu vurguluyor. “Eskisi gibi Mali’nin kaderini onlar belirlemek istiyor. Ancak biz onları gönderdik. Giderken de her şeyi yıkmak, geride bir şey bırakmamak niyetindeler. Amaçları Mali halkına ‘Keşke buradaki güçler devam etseydi’ dedirtmek. Ama bunu başaramayacaklar.” ifadesini kullandı.

[Mali Dışişleri Bakanı, Türk firması The Peak Defens tarafından organize edilen BAMEX 2025 fuarını ziyaret etti.]

“Türkiye bizim için çok önemli bir ortak”

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, bundan 10 yıl önce ülkelerinde dron bile bulunmadığını ama şimdi güvenlik güçlerinin çok gelişmiş İHA-SİHA sistemleri olduğunun altını çiziyor.

Türkiye’den aldıkları çok özel bir elektronik harp sistemi olduğunu da sözlerine ekliyor Diop ve devam ediyor:

“Parasını versek de başka ülkelerden alamadığımız teknolojileri Türkiye büyük bir cesaret göstererek bizimle paylaşıyor. Böylece kalkınmamızı da sağlıyorlar. Bazı başka ülkelerse sahip olduğumuz doğal kaynaklara ve madenlerimize göz dikiyor. Onları kullanmamızı engellemek istiyor.

Ayrıca Türkiye daha önce terörle mücadele etti ve onu yendi. Bu nedenle ortaklığımız çok değerli.

Elbette mesele sadece silahlanmak değil. Mali’de bir savunma endüstrisi kurmak ve geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile savunma, güvenlik, ticaret, eğitim ve teknoloji alanında ilerliyoruz. İki ülke de birbirine çok saygı duyuyor.

Kendi güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. Ancak bunun için daha çok gelişmemiz şart. İşte burada Türkiye devreye giriyor. Sadece savunma sanayii üzerinden de düşünmeyin. Türk firmaları Mali’de. Türk iş insanları da burada. Türk Hava Yolları ve Maarif gibi güçlü kuruluşlar da. Ankara’nın burada ciddi bir mevcudiyeti var. Aramızdaki potansiyelin çok yüksek olduğuna inanıyorum.

Bizi savunan Türkiye ile her alanda daha çok çalışmak istiyoruz. İkimiz de Müslüman ülkeyiz. Türkiye adaletli bir yaklaşım sergiliyor. Ve bunu çok takdir ediyoruz.”