Gündem
AA 14.11.2025 12:17

Ömer Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetlerinin paylaşımına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirtti.

Ömer Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetlerinin paylaşımına tepki
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

Ömer Çelik
