Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.11.2025 11:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine gönderdiği mesajda taziye dileklerini iletti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Sıradaki Haber
Arabulucular sayesinde mahkemelerin iş yükü azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
14:13
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye bize destek oldu
13:49
Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti
14:57
Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor
13:34
Suçlarda çocukları araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak
13:31
Şehit ağabeyinin cenazesini asker selamıyla karşıladı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ