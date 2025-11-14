Puslu 9.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.11.2025 07:35

Derince Limanı'nda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 508 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Derince Limanı'nda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen başarılı bir operasyona daha imza atıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde, Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin de destekleriyle Derince Limanı'nda bir operasyon düzenlendiğini kaydetti.

 

Operasyon sonucunda 1 ton 508 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

Açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin bir insanlık suçuyla mücadele olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Narkotik Uyuşturucu
Şehitlerimize son görev
OKUMA LİSTESİ