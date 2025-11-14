Derince Limanı'nda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen başarılı bir operasyona daha imza atıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde, Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin de destekleriyle Derince Limanı'nda bir operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Kocaeli Derince Limanında dün yaptığımız operasyonumuzda;



“1 ton 508 bin kg “ Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.



EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz… pic.twitter.com/wKfqVyqiyc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2025

Operasyon sonucunda 1 ton 508 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

Açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin bir insanlık suçuyla mücadele olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.