Açık -3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2025 05:35

Fas’ta Fransızca egemenliğine son verilmesi çağrısı

Fas’ta, Arap dilinin güçlendirilmesi ve eğitim, yönetim ile çeşitli sektörlerde Fransızcanın egemenliğine son verilmesi çağrısı yapıldı.

Fas’ta Fransızca egemenliğine son verilmesi çağrısı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]

Fas Ulusal Arap Dili Koalisyonu, 18 Aralık Dünya Arap Dili Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, ülkede daha kapsayıcı bir dilsel geleceğin ancak Arapçanın hayatın tüm alanlarında resmi statüsünün etkin biçimde uygulanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Bildiride, bunun Arapçayı eğitim, yönetim, finans, iş dünyası ve diğer hayati sektörlerin temel dili haline getiren, aynı zamanda Fransızca egemenliğini sona erdiren açık ve net bir dil politikasının benimsenmesini gerektirdiği ifade edildi.

Koalisyon ayrıca, kamu kurumları ile özel şirketlerin resmi yazışmalarda, sunulan hizmetlerde ve belgelerde Arapça veya Amazig dilinin (Berberice) zorunlu kullanımına ilişkin yasal düzenlemelere uymalarının sağlanmasını talep etti.

Ülkedeki sivil toplum örgütleri, bazı devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bankaların Fransızca kullanmayı sürdürmesini eleştiriyor.

"Arapça devletin resmi dilidir"

Fas Anayasası’nın beşinci maddesinde, “Arapça devletin resmi dilidir ve devlet, kullanımını korumak, geliştirmek ve teşvik etmek için çalışır. Amaziğce ise istisnasız tüm Faslıların ortak mirası olması nedeniyle devletin resmi dilidir.” hükmü yer alıyor.

Öte yandan, Ağustos 2019’da bazı derslerin Fransızca okutulmasına izin veren bir eğitim reformu yasası yürürlüğe girmişti.

Bu düzenleme, Fransızcanın eski sömürgeci dili olması gerekçesiyle eğitimde kullanımına karşı çıkan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine ve tartışmalara yol açmıştı.

ETİKETLER
Fas Eğitim Fransa
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:50
Konya'da ev yangını 1 can aldı
06:29
Almanya'nın yaklaşık 50 milyar euroluk askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmeleri mecliste onaylandı
06:26
Gazeteciyi darbeden Yunan milletvekili, Avrupa Parlamentosu grubundan çıkarıldı
06:24
Seyir halindeki araç alev alev yandı
05:34
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi gözaltına aldı
05:28
Tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ