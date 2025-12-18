Açık -3ºC Ankara
Dünya
AA 18.12.2025 05:32

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, işgalci İsrail güçleri Batı Şeria’nın Tulkerim kentine bağlı Anabta ve Kefr el-Lubed beldelerine baskın düzenledi.

Haberde, askeri araçların iki beldenin sokaklarında devriye gezdiği, askerlerin Kefr el-Lubed’de bazı dükkan sahiplerini silah zoruyla iş yerlerini kapatmaya zorladığı belirtildi.

Askerlerin ayrıca araçları ve yayaları durdurarak Filistinli Enes Recep ve Ahmed Fakha'yı gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerleri 2 Filistinli genci darbetti

Öte yandan WAFA’nın haberine göre, İsrail güçleri El Halil kentine bağlı Hirbet Deyr Razih bölgesine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinin çevresine konuşlandı. Askerler bölgede iki Filistinli genci hakaret ederek darbetti.

Haberde ayrıca, başka bir İsrail birliğinin El Halil kentinin güneyine baskın düzenlediği, zırhlı araçlarla kasten bir Filistinlinin aracına çarparak maddi hasara yol açtığı, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

El Halil’in kuzeyinde ise Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin, Ceradat ailesine ait bir araca taşlarla saldırarak camlarını kırdığı ve maddi hasara neden olduğu aktarıldı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.​​​​​​​

Batı Şeria İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
