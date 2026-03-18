Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı" kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Hakan Fidan ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşın gidişatı ele alındı.