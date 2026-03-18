Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediklerini, bu çabaların süreceğini belirtti.

Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.