Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.03.2026 21:15

DMM'den 'Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği" yönündeki iddiaların açık bir dezenformasyon olduğunu belirtti.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği' yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askeri patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir."

Açıklamada, düzenlemenin transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Dezenformasyon
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:56
Pezeşkiyan: Enerji tesislerine saldırı dünyayı etkileyecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir
21:51
Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında 'e-ticaret' ve 'SKDM' toplantısı
21:39
İran: ABD-İsrail saldırısında zarar gören Güney Pars'ta durum normale dönüyor
21:24
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
21:35
FED politika faizini sabit tuttu
20:45
Mücteba Hamaney: Katiller bu bedeli çok yakında ödeyecektir
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ