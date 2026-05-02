Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Zeydi ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi’yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi.

Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini, Türkmenlerin Irak ile Türkiye'nin kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti.