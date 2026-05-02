Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.05.2026 23:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Zeydi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Zeydi ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi’yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi.

Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini, Türkmenlerin Irak ile Türkiye'nin kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti.

ETİKETLER
Irak Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Kabine üyelerinden "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi"ne ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:57
Cevdet Yılmaz: Sağlanan huzur ortamı bölge genelinde köklü bir değişimin kapılarını araladı
23:05
Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
22:56
KGM, 'İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' iddialarını yalanladı
22:44
Terliğini almak için aracın altına giren çocuk ezilmekten son anda kurtarıldı
21:52
Kabine üyelerinden "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi"ne ilişkin paylaşım
21:16
Bakan Gürlek: Bugün geldiğimiz noktada mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır
Gazze'de dolunay
Gazze'de dolunay
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ