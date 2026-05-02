AA 02.05.2026 20:35

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.

Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Hentbol Takımı'nı ve taraftarıyla birlikte tüm Beşiktaş camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off serisinin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ı kutluyorum. Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı takıma gelecek yıl ülkemizi temsil edeceği Avrupa kupalarında başarılar diliyorum."

