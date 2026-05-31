Dünya
AA 31.05.2026 18:12

Myanmar'da bir binadaki patlama sonucu 46 kişi hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Myanmar'da bir binadaki patlama sonucu 46 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Myanmar yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Shan eyaletinin Namhkam bölgesindeki bir köyde bulunan bir binada patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi yaşamını yitirirken, 74 kişi de yaralandı.

Çin'in Yünnan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan binada, madencilik için patlayıcı madde depolandığı belirtiliyor.

Myanmar'ın Namhkam bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik "Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu" adlı silahlı grubunun kontrolü altında bulunuyor.

