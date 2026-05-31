Dünya
AA 31.05.2026 16:34

Kolombiya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Kolombiya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Nüfusu 53 milyonu aşan Kolombiya’da 40 milyondan fazla seçmen, 2026-2030 döneminde görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yerel saatle 08.00 itibarıyla sandığa gitti.

Seçmenler, ülke genelinde kurulan 13 bin 489 oy verme merkezinde oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi yerel saatle 16.00'ya kadar sürecek.

İlk turda 14 aday yarışsa da seçim rekabetinin iktidar partisi adayı sol görüşlü Ivan Cepeda, aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin desteklediği merkez sağ adayı Paloma Valencia arasında geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, oyunu başkent Bogota'daki Kongre binasında kullanarak tüm vatandaşlara özgürce oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde 246 binden fazla asker ve polisin görevlendirildiği bildirildi.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) verilerine göre, seçimleri izlemek üzere Kolombiya'ya 1200'den fazla uluslararası gözlemci geldi.

Bir aday ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması halinde cumhurbaşkanı seçilecek. Aksi durumda, seçim 21 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

