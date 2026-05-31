Zelenski: Rusya, son bir haftada 108 füze ve 2300'den fazla SİHA ile hava saldırıları düzenledi

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun bu süreçte 108 füze ve 2300'den fazla SİHA'yı ülkesine fırlattığını belirten Zelenski, hedeflerin ağırlıklı şekilde sivil ve enerji altyapısı olduğuna dikkati çekti.

Zelenski, Rusya'nın ayrıca bu sürede ülkesine yönelik saldırılarda yaklaşık 1560 güdümlü bomba kullandığını açıkladı.

Rus saldırılarını önlemek için yeterli sayıda hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, "Hem ABD'ye hem de Avrupalı müttefiklerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.