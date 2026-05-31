AA 31.05.2026 14:53

İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin kente dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

[Fotograf: DHA]

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüşü devam ediyor.

Tatilin son gününde İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği meydana geldi.

Kente gelmek için hava yolunu tercih edenler, seferlerinin tamamlanmasının ardından iç ve dış hat terminaline yöneldi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın, bugün planlanan 1748 sefer ve 289 bini aşan yolcu sayısıyla tarihindeki en yüksek günlük hava trafiğine ve yolcu sayısına ev sahipliği yapması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı, 18 Temmuz 2025'te 1707 uçuşla en yüksek günlük hava trafiği, 2 Ağustos 2025'te ise 284 bin 527 kişiyle günlük yolcu rekorlarını kırmıştı.

