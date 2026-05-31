Bolu'da feci kaza: Karı koca öldü, kız çocuğu ağır yaralı

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf E. idaresindeki otomobil, Dörtdivan çıkışında önce bariyere ardından yön tabelasının beton direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü ile eşi Elif E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan çiftin kız çocuğu Elisa E., Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karı kocanın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.