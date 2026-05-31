Yaşam
AA 31.05.2026 13:46

Trabzonlu üniversitelilerden görme engelli öğrencilere destek

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, görme engellilerin öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla sesli, kabartmalı ve Braille alfabeli panolar tasarladı.

Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 3'üncü sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Demircioğlu'nun yürüttüğü Materyal Tasarımı dersi kapsamında soyut kavramları somut verilere dönüştürmek amacıyla çalışma başlattı.

Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi müfredatında yer alan üniteleri, kabartmalı ve karekodlu anlatımların yanı sıra Latin ile Braille alfabelerini kullanarak herkesin erişebileceği panolara ve hikaye kitaplarına dönüştüren üniversiteliler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Demircioğlu, çalışmaya sosyal bilgiler dersi müfredatından görme engelli öğrencilerin de diğer öğrencilerle aynı oranda sorumlu olduklarını öğrendiklerinde başladıklarını söyledi.

Sınıftaki her öğrencinin aynı imkana sahip olmasının her zaman tam bir eşitlik anlamına gelmediğini dile getiren Demircioğlu, "Sosyal Bilgiler, tarihsel olaylar, haritalar ve yönler gibi pek çok soyut olan olayları anlatan bir ders. Bu ders sadece okuyarak öğretilemez. Sadece anlatılarak, işitsel bir şekilde öğretilemez. 'Biz bu öğrenciler için ne yapabiliriz' çıkış noktamız oldu." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, görme engellilerin ihtiyaçlarına yönelik materyal tasarladığını belirten Demircioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim sadece sınıfta eşit şekilde, eşit koşullarda eğitim almak demek değildir. Her öğrencinin ihtiyacını da göz önünde bulundurarak ve onların ihtiyaçlarını görmezden gelmeyerek materyaller üreterek çocukların eğitime ulaşmasıdır. Biz de öğrencilerimizle bunu başardığımızı düşünüyoruz."

Sosyal Bilgiler öğretmenliğinin önemine de değinen Demircioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Bilgiler öğretmenliği aslında Türkiye'nin geleceğine şekil veren bir öğretmenlik. Çünkü biz vatandaşlık bilinciyle öğretmenler yetiştirdiğimiz için aslında ülkesini, vatanını, milletini bilen öğrencileri bu ders sayesinde yetiştiriyoruz. Ben çok önemli buluyorum bu branşı. Doğal olarak öğrencilerimiz kendi öğrencilerini yetiştirirken, bu tarz özel ihtiyacı olan öğrencileri fark ederek onlara yönelik materyal geliştirmeleri de benim dersim açısından son derece önemli."

Derste yürütülen bu çalışmayı TÜBİTAK'a proje olarak sunacaklarını dile getiren Demircioğlu, ortaya koyulan materyallerin görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullara gönderileceğini ve böylece öğrenme sürecine olan katkısının ölçüleceğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrenim materyallerine yönelik kapsamlı çalışmalar yapmasına değinen Demircioğlu, "Burada üretilen materyaller sayesinde görme engeli olan çocuk 'Ben de öğrenebilirim' hissine sahip olacak. Bu da bizim için zaten en önemlisi." dedi.

"Kabartma öğeleri kullandık, görsel ve işitsel öğeler ekledik"

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Serap Bekar ise soyut kavramları görme engelli öğrencilere nasıl aktarabilecekleri üzerine uzun süre düşündükten sonra bu çalışmanın ortaya çıktığını anlattı.

Tasarımları yaparken gözlerini kapatıp empati kurarak, panonun konuyu anlatıp anlatmadığını test ettiklerini belirten Bekar, "Materyalleri geliştirirken kabartma öğeleri kullandık, görsel ve işitsel öğeler ekledik. Dokunma öğeleri ekleyerek bir kombinasyon oluşturmaya çalıştık. Görme engelli bulunan öğrencimizle görme engelli bulunmayan öğrencimiz arasındaki o engeli kaldırmayı amaçladık. Umarım faydalı olmuştur bu çalışma." diye konuştu.

Bekar, dersin farkındalık açısından kendisine olumlu katkılar sağladığını ifade ederek, "Sınıfımda görme engelli öğrencimin olabileceğini fark ettim. Onun ilgisine yönelik dokunarak, işitsel olarak katkı sağlayacak şekilde bir materyal hazırlayabileceğimi öğrendim. Çocuğun ilgi ve alakası doğrultusunda ne yapabileceğimi bu ders kapsamında artık biliyorum." dedi.

Öğrencilerden Doğukan Toprak da öğretmenlik mesleğine adım attığında, bu derste elde ettiği bilgi ve tecrübeleri öğrencilerine uygulayacağını kaydetti.

