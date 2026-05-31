Dünya
AA 31.05.2026 12:47

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da Sur kenti ile çok sayıda beldeye hava saldırıları başlattı

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ile güney bölgelerde yer alan beldelere hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetlendirerek sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş jetlerinin Sur kenti ile Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, başlatılan hava saldırılarında Hizbullah'a ait altyapı ve tesislerin vurulduğu iddia edildi.

Lübnan'ın güneyine yönelik şiddetli hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Litani Nehri'nin kuzeyine girerek kara işgalini de genişletmeye devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
