Gündem
TRT Haber 31.05.2026 12:45

Bakan Çiftçi'den sürücülere kritik uyarı: Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücülere, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımı konusunda hayati uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, sürücüleri hız sınırlarına uymaya ve yorgun araç kullanmamaya davet etti.

[Fotograf: AA]

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, güvenli bir yolculuk için emniyet kemerinin önemine dikkati çekerek, "Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın. Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın." ifadelerini kullandı.

Uzun yolculuklarda sürücülerin dikkat seviyesinin korunması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti;

Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın. Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın; her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım.

Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun. 

İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
Hacılar yurda dönüyor
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
