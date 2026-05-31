Karısını öldüren şüphelinin önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Şubat'ta D-100 kara yolu Edirne istikametindeki otobüs durağında bekleyen Gülten Ürkmez'in (41), eşi Serkan Ürkmez (49) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin fezleke hazırladı.

Fezlekede cinayetin ardından motosikletle kaçan şüpheli Serkan Ürkmez'in kolluk kuvvetlerince tarlada yakalandığı anlatıldı. Zanlının telefonunda gerçekleştirilen incelemede, mesajlaşma uygulamasındaki profilinde siyah çelenkli durum paylaşımı yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Ürkmez'in kumar oynaması ve alkol kullanması sebebiyle eşiyle arasında sorunların olduğu ve bir süredir evde yaşamadığı kaydedilen fezlekede, zanlının bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada "Birazdan her şey son bulacak" yazarak paylaştığına işaret edildi.

Cinayetten önce çelenk yaptırıp iş yerine göndermiş

Fezlekede, şüphelinin ayrıca sosyal medyada eşinin fotoğrafını paylaşarak, "26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?" mesajını yazdığı, ayrıca büyük boy çelenk yaptırıp eşinin iş yerine gönderdiği, çelengin üzerinde "Ben seni ölümsüz sevdim", "Serkan" ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

Fezlekede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporuna göre, maktul Gülten Ürkmez'in vücudundaki mermi çekirdeği girişinin bitişik atış mesafesinden olduğu bildirildi.

Şüpheli Serkan Ürkmez, fezlekede yer verilen ifadesinde eşi ile arasındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını savundu.

Olay günü çocuklarını görmek için eve gittiği esnada eşini durakta gördüğünü söyleyen Ürkmez, eşinin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştığını iddia etti.

Olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ürkmez, ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını, eşini değil kendini öldürmek istediğini ve üzgün olduğunu ifade etti.

Şüpheli Ürkmez, daha önce eşine yolladığı çelengi kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini, sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımdaki "Birazdan her şey son bulacak" ifadesini de kendisi için yazdığını öne sürdü.

"Tasarlayarak öldürme" değerlendirmesi

Fezlekede, "Olayın öncesi ve meydana geliş şekli değerlendirildiğinde, öldürme eyleminin ani şekilde gerçekleştiğini kabul etmenin mümkün olmadığı, olayın bir bütün halinde planlı şekilde öldürme niyeti ve saikini ortaya koyduğu ve şüphelinin eyleminin tasarlayarak planlı şekilde olduğu" ifade edildi.

Olay günü şüphelinin motosikletle takip ettiği eşini ruhsatsız silahla otobüs durağında öldürdüğü belirtilen fezlekede, zanlının barışma teklifini kabul etmeyen eşine husumet beslediği, öldürme kararı aldığı ve hazırlık yaparak olayda kullandığı silahı temin ettiği anlatıldı.

Fezlekede, şüpheli Serkan Ürkmez hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.