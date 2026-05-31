AA 31.05.2026 10:20

Kelkit Çayı'na düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 gün önce Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak ile Oğuz Kale'nin bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Çalışmalara Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 142 personel, 5 dron, 26 araç ve 4 bot, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yürütüyor. Arama çalışmalarını kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor.

İlker Parlak'ın babası Ayhan Parlak, oğlu ve Oğuz Kale'nin akraba olduğunu söyledi.

Oğlunun kaybolduğunu diğer çocuğunun aramasıyla öğrendiğini belirten Parlak, "Kurtulan 2 kişi set üstünde bekliyordu. Bizimkilerin hiç görüntüsünü göremedik. Ondan sonra çalışmalar başladı. Irmak boyunca aradık. Bir emare yakalayamadık. O günden bu yana çalışmalarımız devam ediyor ama bulamadık. Allah razı olsun. Üç dört bölgede koordineli çalışma var. Herkesten dua bekliyoruz." dedi.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba olan 4 arkadaş dengesini kaybederek suya düşmüş, sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

