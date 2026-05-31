'Anksiyetem tuttu' diyerek polisten kaçan sürücü 557 bin lira ceza yedi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimler sırasında 31 HP 802 plakalı otomobil durduruldu.

Ekipler, kontrol ve alkol testi amacıyla Suudi Arabistan uyruklu kadın sürücü C.H'den (26) araçtan inmesini istedi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve anksiyete nöbeti geçirdiğini iddia eden sürücü, otomobiliyle ani manevra yaparak uygulama noktasındaki bir polis memuruna çarpıp kaçtı. Polisin biber gazıyla müdahale etmeye çalıştığı sürücü, aracıyla uzaklaştı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, kısa bir süre sonra yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazanın ardından araçtan indirilen C.H'nin yapılan ölçümde 1,04 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada ise sürücünün ehliyetinin daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "dur ihtarına uymamak" ve "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak" gibi ihlallerden toplam 557 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatılırken, otomobil 120 gün süreyle trafikten menedildi.

Öte yandan, kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen 387 araçtan eksiklikleri tespit edilen 126'sının sürücüsüne para cezası uygulandığı, 8 aracın ise trafikten menedildiği bildirildi.