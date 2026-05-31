Ekonomi
AA 31.05.2026 06:23

ÇAYKUR'dan yaş çay alımlarında kontenjan uygulaması

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu.

ÇAYKUR'dan yaş çay alımlarında kontenjan uygulaması

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında, Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi.

Bayramın ikinci günü 9 bin ton, üçüncü günü 12 bin ton ve dördüncü günü ise 13 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle il dışından gelen ve bayram tatilinde çay hasadını bitirmeye gayret eden müstahsillerimizin oluşturmuş olduğu bu yoğunluk ile günlük 9 bin 500 ton olan işleme kapasitemizin de oldukça üzerine çıkmış bulunmaktayız. Değerli üreticilerimizin bu tatil döneminde hasat işlerini bitirme düşüncelerini gayet iyi şekilde anlıyor, ancak almış olduğumuz çayları sağlıklı bir şekilde işleyebilmek ve devamında bardağımıza koyacağımız çayın kalitesinden taviz vermemek adına kısa bir süreliğine kontenjan uygulama zorunluluğumuz olduğunu ifade etmek istiyoruz."

Açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.

Çaykur Çay
Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da düzenlenecek
09:22
Avustralya'da fare istilası: Tarım alanlarını vurdu
09:22
Sultangazi'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
08:10
'Anksiyetem tuttu' diyerek polisten kaçan sürücü 557 bin lira ceza yedi
07:06
Ekonomide haziran ayı yoğun geçecek
06:19
İsrail'in Lübnan'a saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi öldü
06:17
Diyarbakır'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
