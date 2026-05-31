Ekonomi
TRT Haber 31.05.2026 09:52

TCMB yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının "şahin" duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü Ankara’dan gelecek karara çevrildi.

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, ocak, mart ve nisan aylarının ardından yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuna duyuracak.

Banka, nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

Jeopolitik gelişmeler

Bir önceki toplantıda, özellikle ABD-İsrail-İran hattında yaşanan savaş ve artan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomideki belirsizlikleri tetiklemişti. Bu gelişmeler ışığında TCMB, diğer pek çok ülke merkez bankasında olduğu gibi faiz indirim sürecine "tedbir" amaçlı ara vererek faiz oranını sabit tutmuştu. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklığın enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip eden banka, ihtiyatlı duruşun korunacağı mesajını vermişti.

Gözler küresel piyasalardan TCMB'ye çevrildi

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarına yönelik beklentiler daha "şahin" bir yöne evrilirken, TCMB'nin bu süreçte takınacağı tavır büyük önem taşıyor. Enflasyonun ana eğilimindeki değişimleri ve iktisadi faaliyetteki yavaşlama sinyallerini değerlendirecek olan Kurul, dezenflasyon süreciyle uyumlu sıkılığı sağlamak amacıyla politika adımlarını belirleyecek.

"Sıkılaştırma" mesajı masada

Banka, daha önceki değerlendirmelerinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgusunu yinelemişti. 11 Haziran’da açıklanacak olan karar metninde, hem küresel risklere karşı alınacak önlemlerin hem de yerel enflasyon hedefleri doğrultusunda izlenecek stratejinin detaylandırılması bekleniyor.

ETİKETLER
Merkez Bankası Faiz
