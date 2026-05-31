Avustralya'da fare istilası: Tarım alanlarını vurdu

Avustralya’nın geniş tarım toprakları, son dönemin en büyük çevre ve tarım krizlerinden birine sahne oluyor. Ülkenin batı ve güney bölgelerinde milyarlarca kemirgen, ekili arazileri yağmalarken çiftçilerin evlerine kadar sızarak hayatı durma noktasına getirdi.

Ortadoğu’da yaşanan küresel gerilimler nedeniyle zaten yüksek yakıt ve gübre maliyetleriyle boğuşan üreticiler, şimdi de mahsullerini koruyabilmek için zehirli tohumlara ve yeniden ekim işlemlerine yüz binlerce dolar harcamak zorunda kalıyor. Tarım sektör temsilcileri, geceleri tavanlardan gelen sesler ve etrafa yayılan ağır koku nedeniyle durumun psikolojik bir savaşa dönüştüğünü belirtiyor.

İstilanın nedeni ne?

Uzmanlar, bu olağanüstü nüfus patlamasının arkasında geçtiğimiz yıl elde edilen rekor kırıcı hasadın yattığını ifade ediyor. Hasat sırasında tarlalara dökülen tonlarca tahıl, fareler için muazzam bir besin kaynağı oluşturdu. Ardından gelen yaz yağmurları ise taze yeşil filizlerin büyümesini tetikleyerek kemirgenlerin hızla üremesi için kusursuz bir ortam hazırladı.

Normal şartlarda hektar başına 800 farenin bulunması istila olarak kabul edilirken, ülkenin batısındaki bazı ekim alanlarında bu sayının hektar başına 10 bin sınırına dayandığı tahmin ediliyor. Farelerin her üç haftada bir yeni bir nesil dünyaya getirebilme yeteneği ise krizin boyutunu her geçen gün katlıyor.

Çiftçiler zamana karşı yarışıyor

Tahıl üreticileri için en kritik dönem olan sonbahar ekimlerinde, fareler yüzünden büyük kayıplar yaşanıyor. Akşam saatlerinde toprağa gömülen tohumlar, sabah olmadan kemirgenler tarafından toprağın altından kazılarak tüketiliyor. Bu durum tarım arazilerinde devasa boş şeritlerin oluşmasına yol açıyor. Çiftçilerin zarar görmemesi için ekim makinelerinin hemen arkasından ilaçlama yapılması hayati önem taşıyor. Küresel gelişmeler nedeniyle mazot fiyatlarının ikiye katlandığı bu dönemde, ilaçlama için harcanan mesai ve bütçe üreticinin belini daha da büküyor.

Kurtuluş umudu kış mevsiminde

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı yetkilileri, durumun hem ekonomik hem de psikolojik olarak sürdürülemez bir boyuta ulaştığını doğruluyor. Kuraklık gibi doğal afetlerde evlerine çekilerek moral bulabilen çiftçiler, bu kez yatak odalarına ve mutfak dolaplarına kadar giren kemirgenler yüzünden kendi evlerinde bile huzur bulamıyor.

Tarım bakanlığının onayladığı daha güçlü kimyasal yemlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte mücadelede yeni bir safhaya geçildi. Üreticiler, yaklaşan kış soğuklarının ve beklenecek yoğun yağışların fare nüfusunu doğal yollarla kıracağını umut ederek tarlalarında nöbet tutmaya devam ediyor.