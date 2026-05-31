Sultangazi'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Bayrampaşa istikametine giden Yunus T'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Raghda Alikaj'a (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Alikaj'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, sürücü Yunus T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.