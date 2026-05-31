ABD'de duyulan büyük patlamanın nedeni meteor çıktı

Cumartesi günü öğleden sonra ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerinde hayatı aniden kesintiye uğratan şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde binaların pencerelerini titreten ve zemini sarsan iki büyük "gümleme" sesi üzerine emniyet güçleri ve acil durum ekipleri alarm durumuna geçti.

İlk anlarda bir patlama veya gizemli bir kaza olduğunu düşünen bölge halkı, sosyal medya üzerinden binaların sallandığına dair binlerce paylaşım yaptı. Ancak çok geçmeden sarsıntı ve seslerin yeraltından değil, gökyüzünden kaynaklandığı anlaşıldı.

Sarsıntı deprem değil sonik patlama

Amerikan Meteor Topluluğu yetkilileri, yerel saatle 14:30 sularında meydana gelen bu olayın, Boston’ın kuzeyindeki Massachusetts ve New Hampshire sınırı yakınlarında atmosfere giren bir gök taşından kaynaklandığını duyurdu. Yaklaşık bir metre genişliğindeki meteorun atmosferdeki hızlı ilerleyişi, bölgede çok güçlü bir sonik patlama dalgası yarattı.

Yaşanan şiddetli sarsıntı nedeniyle yüzlerce vatandaş ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) başvurarak deprem bildiriminde bulundu. Kurum bünyesindeki Ulusal Deprem Bilgi Merkezi yetkilileri, sismografların herhangi bir tektonik hareket kaydetmediğini belirterek sarsıntının tamamen hava basıncından kaynaklandığını tescilledi.

Montreal’den Delaware’e kadar görüldü

Gök bilimciler, söz konusu meteorun normal bir kayan yıldıza kıyasla oldukça büyük ve parlak bir ateş topu şeklinde belirdiğini ifade etti. Gündüz gözüyle bile gökyüzünde net bir şekilde seçilebilen bu doğa olayı, ABD’nin Delaware eyaletinden Kanada’nın Montreal kentine kadar uzanan devasa bir coğrafyada hem görsel hem de işitsel olarak takip edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda herhangi bir duman ya da ateş izi görünmeksizin sadece iki ardışık patlama sesinin net bir şekilde duyulması dikkat çekti.

Yanmayan parçalar okyanusa düştü

Meteor takip programı uzmanları, atmosfere giren gök taşlarının çok büyük bir kısmının yeryüzüne ulaşamadan sürtünme nedeniyle tamamen yanarak kül olduğunu hatırlattı. Cumartesi günü yaşanan olayda da meteorun karaya çarptığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Uzmanlar, atmosferde tamamen yok olmayan küçük kaya parçaları kaldıysa bile, izlenen rota doğrultusunda bu kalıntıların Atlas Okyanusu’na düşmüş olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu belirtti.