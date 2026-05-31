Ferrari'ye elektrikli araç şoku: Yeni model şirketi borsada sarstı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, motor kükremesiyle özelleşen köklü mirasını geride bırakarak tarihinin ilk tam elektrikli modeli "Luce"yi (Işık) görücüye çıkardı. Lansman, markanın Çinli elektrikli araç devleriyle küresel rekabette öne geçme stratejisinin en önemli adımı olarak planlanmıştı.

Ancak 640 bin dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılan Luce, geleneksel Ferrari çizgisinden uzak tasarımı nedeniyle internette alay konusu oldu ve tanıtımın hemen ertesi günü şirketin hisselerinde yüzde 8'lik sert bir düşüşe yol açtı.

"Bir efsaneyi yok etme riski taşıyor"

Luce, saatte 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede çıkabilen ve 300 kilometrenin üzerinde azami sürate sahip güçlü bir elektrikli makine olsa da, eleştirilerin odağında tamamen dış görünüşü yer alıyor. Ferrari’nin eski yönetim kurulu başkanı Luca Cordero di Montezemolo, aracın "bir efsaneyi yok etme riski taşıdığını" belirterek şahlanan at logosunun bu arabadan sökülmesi gerektiğini savundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini ise "Bu mu inovasyon? Acaba kurucumuz Enzo Ferrari buna ne derdi? Bu araç şahlanan at amblemli bir araba dışında her şeye benziyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada ise lüks modelin ucuz elektrikli araçlara benzediği yorumları yapılırken, yapay zeka ile tasarlanan alternatif sportif tasarımlar milyonlarca beğeni topladı.

Otomotiv devleri elektrik savaşında bölündü

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna eleştirilere karşı durarak bu fiyatın inovasyon için adil olduğunu savunsa da, otomotiv dünyası elektrikli geleceğe geçiş konusunda derin bir ayrışma yaşıyor. Ferrari'nin en büyük rakibi Lamborghini, müşterilerinin benzinli motor tercihini ve zayıf talebi gerekçe göstererek tamamen elektrikli araç programını iptal etti ve hibrit modellere odaklanacağını açıkladı.

Benzer şekilde Porsche, Honda ve Ford gibi devler de elektrikli araç yatırımlarını küçültme kararı aldı. İngiliz lüks markası Jaguar da benzer bir radikal tasarım değişikliğiyle tamamen elektrikli bir markaya dönüşeceğini duyurduğunda sadık kitlesinden çok sert tepkiler almıştı.

Çin tehdidine karşı riskli

Batılı üreticilerin elektrikli dönüşümde bu kadar agresif ve riskli adımlar atmasının arkasında, Çin pazarındaki devasa rekabet yatıyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Çin, sahip olduğu tedarik zinciri sayesinde elektrikli araç üretim maliyetlerini dünyanın geri kalanına göre en az yüzde 30 daha ucuza mal ediyor.

Uzmanlar, Ferrari'nin Luce ile geleneksel süper spor araba tutkunlarını kaybetme riskini aldığını, ancak markaya tamamen uzak olan, teknoloji odaklı yeni ve genç bir müşteri kitlesini yakalamayı hedeflediğini belirtiyor.