Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, yeni haftanın ilk günü olan 1 Haziran Pazartesi, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji, özellikle Orta ve Batı Karadeniz şeridinde yağışların yer yer "kuvvetli" olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Ankara'da sıcaklığın 25, İstanbul'da 27 derece civarında seyretmesi beklenirken, İzmir 32 derece ile haftaya güneşli bir başlangıç yapacak.

Salı ve çarşamba: Yağışlar iç kesimlere Yayılıyor

Salı günü yağışlı hava etkisini artırarak İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz bölgesinde yayılmaya devam edecek. Kuvvetli yağış uyarısı Salı günü Doğu Karadeniz kıyılarına kayarken, Ankara'da sıcaklık 24 dereceye düşecek. Çarşamba günü ise yağışlar Ege'nin iç kesimleri (Afyonkarahisar, Denizli çevreleri) ile Akdeniz'in iç bölgelerinde de (Göller Yöresi) etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hafta ortasından itibaren batı kıyılarında az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, iç kesimlerdeki kararsız yağışlar sürecek. Perşembe ve cuma günleri, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 28-29 derece bandında sabitlenirken, Antalya'da termometreler 28, İzmir'de ise 33 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu planı yapanlara uyarı

Cumartesi günü itibarıyla yağışlı hava kütlesi etkisini azaltmakla birlikte, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak geçişleri devam edecek. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise güneşli hava etkisini sürdürecek.

Büyükşehirlerde beklenen hava durumu

Ankara, hafta boyunca gök gürültülü yağışlı, sıcaklıklar 24-27 derece arasında. İstanbul, parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar 27-29 derece civarında. İzmir, az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 32-33 derece seviyelerinde. Antalya, genellikle güneşli, iç kesimler yer yer yağışlı, sıcaklıklar 27-28 derece.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.