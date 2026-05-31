Az Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.05.2026 00:11

Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın

2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor.

Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih yarın. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, hafta sonu e-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirilebilecek.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.

ETİKETLER
E-Devlet Emlak Konut Vergi
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı'na "En Başarılı Hac Organizasyonu" ödülü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:31
Burdur'da zincirleme kaza: 4 ölü
00:04
İran basını: ABD, İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu
00:01
Hamas: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili ara bulucularla temas halindeyiz
23:46
Katil İsrail askerlerinden "ateşkeste Filistinlileri öldürme talimatı aldıkları" itirafı
23:17
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
23:23
Lübnan Başbakanı Selam: İsrail'in benzeri görülmemiş saldırılarıyla karşı karşıyayız
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ