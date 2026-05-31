Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın

2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor.

Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih yarın. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, hafta sonu e-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirilebilecek.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.