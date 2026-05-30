Katil İsrail askerlerinden "ateşkeste Filistinlileri öldürme talimatı aldıkları" itirafı

İsimlerini vermek istemeyen İsrailli askerler, Associated Press'e (AP) ettikleri itiraflarda, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımda yaşananları aktardı.

Ekim 2025-Ocak 2026 tarihlerinde İsrail ordusunun saldırıları kapsamında Gazze'de bulunan askerler, "Gazze'de tanıklık ettikleri uygulamalardan dolayı duydukları öfke ve üzüntü" nedeniyle basına konuştuklarını belirttiler.

Gazze'de kimlikleri belirlenemeyen Filistinlilerin hedef alındığını aktaran İsrailli askerler, "Bazı güçlerin, öldürmeyi sıradan bir iş sayabildiği gibi bazılarının da Filistinlileri öldürmekten zevk aldığını gösterebildiklerine" işaret etti.

Gazze'deki İsrail ordusunda kafa karışıklığı hakim

Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yapan İsrail ordusunda "kaos ve düzensizlik" halinin hakim olduğunu anlatan askerler, Sarı Hat çevresinde çatışma kuralları konusunda tam bir belirsizlik olduğunu ifade ettiler.

Askerler, İsrail ordusundaki bazı komutanların ateşkese bağlı olduklarını göstermeye çalıştıklarını ancak özel konuşmalarında ise Gazze'de savaşı sürdürme yönündeki isteklerini dillendirdiklerini belirtti.

İsrail ordusunun ateşkes sırasında kontrollerindeki bölgenin yakınlarından geçen Filistinli sivillere ait bir aracı hedef alarak içindekilerin hepsini öldürdüklerini anlatan askerler, söz konusu saldırıyı yapan askerlerin arkadaşları tarafından tebrik edilerek kutlama yaptıklarını ifade etti.

"Gazze'de ateşkes denilen şey, bir şakadan başka bir şey değildir"

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri öldürdükleri saldırılardan sonra yapılan kutlamaların alışkanlık haline geldiğini teyit eden askerler, Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten sonra bu tür kutlamaların sürekli yapıldığına işaret etti.

AP'ye konuşan 20 yaşındaki İsrailli asker, şunları kaydetti:

"Sarı Hat'ı geçen veya yaklaşan her Filistinliyi vurmaktan zevk alan askerleri gördüm. Gazze'deki durum ormana benziyordu. Ateşkesten sonra bize verilen talimatlar çok netti: Bu hattı geçen her şahsın üzerine doğrudan ateş açın."

İsrailli askerler, "Gazze Şeridi'nde ateşkes denilen şey, bir şakadan başka bir şey değildir." dedi.

"Birkaç Filistinlinin hedef alınarak öldürüldüklerini kendi gözlerimle gördüm"

İsrail ordusu, AP'ye konuşan askerlerin ifadeleri üzerine yaptığı açıklamada, Gazze'deki Sarı Hat'ın hassas bölge olduğuna dair uyarı tabelaları olduğunu savundu.

Filistinlilerin Sarı Hat'a yaklaştıklarında hedef alınmadıkları iddia edilen açıklamada, "doğrudan bir tehdit olduğunda askerlerin ateş açabildikleri" öne sürüldü.

Adını açıklamak istemeyen askerlerden biri ise "İsrail askerleri, çoğu zaman uzak yerlerde bulunuyor ve gördükleri kişilerin kimliğini tespit etmeden doğrudan hedef alıyorlardı." dedi.

Gazze Şeridi'nde Sarı Hat'tan birkaç yüz metre uzaklıkta görev yaptığını dile getiren bir asker, "Sarı Hat'a geçmeye çalışan birkaç Filistinlinin hedef alınarak öldürüldüklerini kendi gözlerimle gördüm." dedi.

İsrailli askerler, sahadaki güçlerin, Gazze'de bombalanacak bir noktanın koordinatlarını tamamen sezgi ve tahminlere dayanarak ilettiğini söyledi.

"Bedel ne olursa olsun tasfiye edin"

Sarı Hat'a yaklaşan herkesin vurulması için ordu yetkililerinin net talimatlar verdiğine değinen bir asker, Gazze'deki Sarı Hat'a yaklaşan her şahıs için İsrailli güçlere verilen talimatın "Bedel ne olursa olsun tasfiye edin." olduğunu belirtti.

Askerlerden biri de Gazze'de sağlanan ateşkesten birkaç hafta sonra sahadaki güçlerin, "Bedel ne olursa olsun Sarı Hat'ı koruyun." talimatı aldıklarını kaydetti.

İsrailli asker, "Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin saflarında insan hayatının hiçbir değeri olmadığı yönünde genel bir kanaat vardı. Keskin nişancılardan bazıları, ilk etapta Sarı Hat'a yaklaşanlar için uyarı ateşi açtı. Daha sonra ise 'kendinizi korumanız için kararlı olmalısınız' şeklinde talimatlar geldi. Bu talimatlar da Sarı Hat'a yaklaşanlar için öldürücü ateş açma şeklinde algılandı." ifadelerini kullandı.

İsimlerini vermek istemeyen İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde ateşkesin gerçekte uygulanmasının oldukça zor görüldüğünü söyledi.

Askerlerden biri de "Ateşkes ifadesini kullanmayı tamamen bırakmalıyız. Bu ifade, savaşı sona erdirmek isteyen insanlara hiçbir şekilde hizmet etmiyor." diye konuştu.