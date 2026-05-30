Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

A.A'nın kullandığı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolu Sazlıdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan eşi S.A. , çocukları A.A. ve A.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ailenin, Kurban Bayramı dolayısıyla geldikleri Akdağmadeni ilçesinden Manisa'ya döndüğü öğrenildi.