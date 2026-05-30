AA 30.05.2026 23:15

Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

A.A'nın kullandığı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolu Sazlıdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan eşi S.A. , çocukları A.A. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ailenin, Kurban Bayramı dolayısıyla geldikleri Akdağmadeni ilçesinden Manisa'ya döndüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Yozgat Trafik Kazası
