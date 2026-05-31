İşgalci Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki işgali daha da genişletme talimatı verdi

Netanyahu, katıldığı bir programda Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Netanyahu, orduya Lübnan'daki işgali daha da genişletme ve saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini belirtti.

İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.