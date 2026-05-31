Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2026 14:25

İşgalci Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki işgali daha da genişletme talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

İşgalci Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki işgali daha da genişletme talimatı verdi

Netanyahu, katıldığı bir programda Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Netanyahu, orduya Lübnan'daki işgali daha da genişletme ve saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini belirtti.

İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti
Katil İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

ETİKETLER
Netanyahu Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İran: Haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Zelenski: Rusya, son bir haftada 108 füze ve 2300'den fazla SİHA ile hava saldırıları düzenledi
16:01
Soykırımcı İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 247 çocuk ve 191 kadını katletti
15:36
İran, Güney Pars gaz sahasındaki üç deniz üstü platformunda üretimi yeniden başlattı
15:23
Mapa Şamandıra Projesi ile ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak
15:11
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Projesi ile Amik Ovası'na ulaşım kolaylaşacak
14:55
İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ