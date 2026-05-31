Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 31.05.2026 15:19

Mapa Şamandıra Projesi ile ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak

Bakan Kurum, deniz çayırlarını korumak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mapa Şamandıra Projesi'ne ilişkin görüntüleri paylaştı. Projeyle koylarda rastgele demir atılmasının önüne geçilerek, deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek.

Mapa Şamandıra Projesi ile ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin görüntülere yer verdi.

Mavi mirası koruduklarını belirten Kurum, "Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek, hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Mapa Şamandıra Projesi ile ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak

Mapa Şamandıra Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünyadaki oksijenin yüzde 70'ini üreten, denizlerdeki en önemli oksijen kaynağı olan ve "denizlerin ormanları" olarak bilinen deniz çayırlarını korumak için 2024'te Mapa Şamandıra Projesi için altyapı çalışmalarını başlattı.

Proje, pilot bölge olarak 90 bin 20 kilometrelik alanda Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman koylarında uygulanacak.

Bugüne kadar bu alandaki 17 koya, 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirildi. Mevcut haliyle 856 tekneye hizmet verecek kapsamlı bir deniz koruma ağı oluşturuldu.

Mapa Şamandıra Projesi ile ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak

Ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak

Projeyle koylarda rastgele demir atılmasının önüne geçilerek, deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek. Deniz çayırları ve hassas denizel habitatlar etkin biçimde korunarak ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak. Deniz suyu kalitesinin bozulmasına yol açabilecek tüm faaliyetler, önleyici yaklaşımla kontrol altına alınacak.

Su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan bu sistem sayesinde, kıyılara zarar veren kontrolsüz tekne bağlama alışkanlıkları sona erecek, koylardaki yoğun deniz trafiği düzenlenecek ve deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek.

Mapa Şamandıra Projesi kapsamında "https://deria.gov.tr" adresli DERİA web mobil uygulamasının da altyapısı tamamlanma aşamasına geldi.

Mapa Şamandıra Projesi ile ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak

Test süreci devam eden uygulama sayesinde tekne sahipleri ve kullanıcılar, Göcek bölgesindeki tüm koyları harita tabanlı arayüz üzerinden görüntüleyebilecek. Uygun bağlama noktalarını incelemenin yanı sıra çevrim içi rezervasyon yapabilecek.

Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden oluşturulan QR kodu okutarak bağlama işlemini kendi başlarına da hızlı ve kontrollü biçimde tamamlayabilecek.

Uygulama için şamandıralara QR işaretleme işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
Sıradaki Haber
Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Zelenski: Rusya, son bir haftada 108 füze ve 2300'den fazla SİHA ile hava saldırıları düzenledi
16:01
Soykırımcı İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 247 çocuk ve 191 kadını katletti
15:36
İran, Güney Pars gaz sahasındaki üç deniz üstü platformunda üretimi yeniden başlattı
15:11
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Projesi ile Amik Ovası'na ulaşım kolaylaşacak
14:55
İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu
15:02
Katil İsrail'in bayramda Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi
Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ