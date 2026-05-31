Parçalı Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2026 15:42

Soykırımcı İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 247 çocuk ve 191 kadını katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 247 çocuk ve 191 kadın hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 247 çocuk ve 191 kadını katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları Gazze'de can almayı sürdürüyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişi hayatını kaybetti.

Haberde nisan ayının, ateşkesten sonra "en kanlı" dönem olduğu vurgulandı.

Gazze'de İsrail saldırılarında martta 79, nisanda 117 kişinin hayatını kaybettiği, mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu.

Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin, hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye, Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Zelenski: Rusya, son bir haftada 108 füze ve 2300'den fazla SİHA ile hava saldırıları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 412'ye yükseldi
18:17
Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin ulaşım binasına saldırdı
18:15
Myanmar'da bir binadaki patlama sonucu 46 kişi hayatını kaybetti
17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
17:46
Yurt genelinde yağış sürecek, sıcaklık artacak
16:36
Kolombiya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ