AA 18.12.2025 02:25

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

E-Devlet Resmi Gazete Sahil Güvenlik
Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı
