TSK Komuta Kademesi Kilis ve Malatya'da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 2'nci Ordu Komutanlığı Malatya ve 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri Kilis'te inceleme ve denetlemelerde bulundu."

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.