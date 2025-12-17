Açık 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.12.2025 19:44

TSK Komuta Kademesi Kilis ve Malatya'da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu beraberinde Kuvvet Komutanlarıyla Kilis ve Malatya'daki birliklerde incelemelerde bulundu.

TSK Komuta Kademesi Kilis ve Malatya'da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 2'nci Ordu Komutanlığı Malatya ve 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri Kilis'te inceleme ve denetlemelerde bulundu."

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

ETİKETLER
Genelkurmay Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de üç servis aracı zincirleme kaza yaptı: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:13
Guterres, ABD'nin Venezuela'ya petrol ambargosu sonrası "itidal" çağrısında bulundu
21:51
Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık
21:35
Bakan Memişoğlu: Sağlık bakanı olarak nüfusun üçte birinin sigara içmesini istemiyorum
21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazreti Mevlana'nın çağları aşan öğütleri bize yol gösteriyor
20:59
Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açtı
20:03
Görgün: Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ