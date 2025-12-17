Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Arnavutköy istikametine giden Mehmet İnan idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra Nazmiye Aksu idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada İnan, Aksu ve annesi Ayşe Atiş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet İnan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü Aksu ile annesi Atiş'in ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada her iki araçta büyük çapta hasar oluştu.