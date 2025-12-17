Duman 4.4ºC Ankara
Türkiye
AA 17.12.2025 18:01

Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Başakşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Arnavutköy istikametine giden Mehmet İnan idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra Nazmiye Aksu idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada İnan, Aksu ve annesi Ayşe Atiş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet İnan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü Aksu ile annesi Atiş'in ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada her iki araçta büyük çapta hasar oluştu.

